"Тоттенхэм" обыграл дома "Брентфорд" в полуфинале Кубка английской лиги по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Забитыми мячами отметились Мусса Сиссоко (12-я минута) и Сон Хын Мин (70). На 84-й минуте за грубую игру был удален полузащитник "Брентфорда" Джошуа Дасилва.
В другом полуфинале, который пройдет в среду, встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Финал турнира состоится 25 апреля на стадионе "Уэмбли".
"Тоттенхэм" является четырехкратным победителем турнира, чаще всех кубок выигрывал "Ливерпуль" (8).