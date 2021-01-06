В соцсетях многие подвергли Игнатьева критике, посчитав, что он не должен был выкладывать подобное видео, учитывая его неудачную в последнее время игру при высокой стоимости трансфера.

«С его-то родословной и игрой? Да пусть обтанцуется, пиво-то зачем в руке? Позлить народ? Конечно, никакого криминала… Но ЗАЧЕМ?» — написал Радимов в твиттере. Ignatjev did cost almost €7M to Rubin.



Ignatjev scored 3 goals in 12 months all with penalties.



Ignatjev dances on holidays with a beer in his hand.



What’s wrong with some players. pic.twitter.com/6qofAYCZlB— Stefano Conforti (@confortistefano) January 5, 2021