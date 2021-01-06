Бывший футболист «Зенита» и сборной России, ныне главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на видео нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева, на котором 22-летний футболист танцует на Мальдивах с бутылкой в руке.
В соцсетях многие подвергли Игнатьева критике, посчитав, что он не должен был выкладывать подобное видео, учитывая его неудачную в последнее время игру при высокой стоимости трансфера.
«С его-то родословной и игрой? Да пусть обтанцуется, пиво-то зачем в руке? Позлить народ? Конечно, никакого криминала… Но ЗАЧЕМ?» — написал Радимов в твиттере.
Ignatjev did cost almost €7M to Rubin.
Ignatjev scored 3 goals in 12 months all with penalties.
Ignatjev dances on holidays with a beer in his hand.
What’s wrong with some players. pic.twitter.com/6qofAYCZlB— Stefano Conforti (@confortistefano) January 5, 2021
Игнатьев в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги забил лишь 2 гола в 13 матчах, оба — с пенальти. Кроме того, он заработал 1 удаление. Бывший тренер футболиста Игорь Шалимов ранее предположил, что Игнатьев «поплыл от большого контракта»: «Не все с деньгами справляются».