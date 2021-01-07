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Вчера, 6 января, в матче 2-го тура испанской Примеры «Атлетик» принимал «Барселону». Встреча прошла на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

33-летний аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси отметился в этой встрече дублем. Как отмечает MisterChip в «Твиттере» , голы Месси последний раз приносили «Барселоне» победу в матче чемпионата Испании в феврале 2019 года в игре с «Севильей» (4:2).

Сообщается, что 452 гола аргентинца в чемпионате Испании принесли каталонскому клубу 212 очков, что является беспрецедентным рекордом.

В текущем сезоне Лионель Месси принял участие в 20 встречах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и 6 результативными передачами.