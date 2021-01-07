«Барселона» одержала волевую победу над «Атлетиком» в игре Ла Лиги 

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Матч-центр
31 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
0 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Осасуна
Осасуна
1 1
Алавес Алавес
1 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
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Эвертон
Эвертон
0 1
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
2 1
Астон Вилла Астон Вилла
2 января

Испанская Примера

3 из 4
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Вильярреал
Вильярреал
2 1
Леванте Леванте
Бетис
Бетис
1 1
Севилья Севилья
Хетафе
Хетафе
0 1
Вальядолид Вальядолид
2 января

Бундеслига

3 из 7
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Хоффенхайм
Хоффенхайм
1 3
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 1
Байер Байер
Кёльн
Кёльн
0 1
Аугсбург Аугсбург
2 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
3 0
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
2 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
3 3
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3 января

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
1 0
Эльче Эльче
Алавес
Алавес
1 2
Атлетико М Атлетико М
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 1
Осасуна Осасуна
3 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
2 0
Вольфсбург Вольфсбург
Бавария
Бавария
5 2
Майнц Майнц
3 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
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Бёрнли
Бёрнли
×
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 2
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
1 3
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 января

Испанская Примера

1 из 1
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Валенсия
Валенсия
1 1
Кадис Кадис
4 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
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Саутгемптон
Саутгемптон
1 0
Ливерпуль Ливерпуль
6 января

Испанская Примера

1 из 1
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Атлетик Б
Атлетик Б
2 3
Барселона Барселона
8 января

Испанская Примера

1 из 1
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Сельта
Сельта
23:00
Вильярреал Вильярреал
8 января

Бундеслига

1 из 1
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Боруссия М
Боруссия М
22:30
Бавария Бавария
9 января

Испанская Примера

3 из 4
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Севилья
Севилья
16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико М
Атлетико М
18:15
Атлетик Б Атлетик Б
Гранада
Гранада
20:30
Барселона Барселона
9 января

Бундеслига

3 из 6
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Байер
Байер
17:30
Вердер Вердер
Шальке-04
Шальке-04
17:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Майнц
Майнц
17:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
10 января

Испанская Примера

3 из 4
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Леванте
Леванте
16:00
Эйбар Эйбар
Кадис
Кадис
18:15
Алавес Алавес
Эльче
Эльче
20:30
Хетафе Хетафе
10 января

Бундеслига

2 из 2
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Аугсбург
Аугсбург
17:30
Штутгарт Штутгарт
Арминия
Арминия
20:00
Герта Герта
11 января

Испанская Примера

1 из 1
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Уэска
Уэска
23:00
Бетис Бетис
12 января

Испанская Примера

2 из 2
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Гранада
Гранада
21:00
Осасуна Осасуна
Атлетико М
Атлетико М
23:30
Севилья Севилья
12 января

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3 из 3
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Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
21:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Бёрнли
Бёрнли
23:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23:15
Эвертон Эвертон
13 января

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2 из 2
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Манчестер Сити
Манчестер Сити
21:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Астон Вилла
Астон Вилла
23:15
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
14 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
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Арсенал
Арсенал
23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас

«Барселона» одержала волевую победу над «Атлетиком» в игре Ла Лиги 

Газета.Ru 24 минуты назад
В очередном матче чемпионата Испании по футболу каталонская "Барселона" одержала волевую победу над "Атлетиком" из Бильбао.
Встреча прошла в столице Басконии на стадионе "Сан Мамес" при пустых трибунах и завершилась со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых.
В составе победителей дубль на свой лицевой счет оформил аргентинский форвард Лионель Месси. Еще один мяч забил Педри.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон восхитился человеческими качествами форварда Маркуса Рэшфорда.
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Футбол , Видео , Новости Примеры , Маркус Рэшфорд , Лионель Месси , Алекс Фергюсон , Манчестер Юнайтед
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