«Барселона» одержала волевую победу над «Атлетиком» в игре Ла Лиги 

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В очередном матче чемпионата Испании по футболу каталонская "Барселона" одержала волевую победу над "Атлетиком" из Бильбао.

Встреча прошла в столице Басконии на стадионе "Сан Мамес" при пустых трибунах и завершилась со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых.