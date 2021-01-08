Роднина раскрыла перспективы Дзюбы в политике 

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала слова менеджера сборной России по футболу Евгения Савина о перспективах Артема Дзюбы в политике.
Роднина обратила внимание, что ни в одном парламенте мира нет столько бывших спортсменов, как в российской Госдуме.
По словам Родниной, некоторые из них работают «серьезно и ответственно», а других «не замечаешь».
«Почему, если Дзюба придет в политику, то будет что-то страшное? Человек закончит одну часть своей жизни. А дальше у нас свобода выбора!» — сказала она «Спорт-Экспрессу».
Депутат отметила, что мнение людей относительно будущего Дзюбы в Госдуме может выясниться лишь во время голосования, а все остальное — «гадание на кофейной гуще».
Ранее, как сообщал «Рамблер», футболисты сборной России и менеджер команды Евгений Савин в ролике на Youtube рассуждали, кто из игроков мог бы сделать карьеру в другой сфере. Савин выразил мнение, что Дзюба мог бы стать политиком.
«После чемпионата мира у него раскрылись какие-то такие качества. Он и бизнес-коучем мог бы быть, и политиком. Перед матчем очень правильные слова находил, подбадривал, подсказывал», — объяснил менеджер сборной.