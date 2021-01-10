«Ахмат» расторг контракт с футболистом Олегом Ивановым 

"Сегодня закончилась моя история с командой, но я не говорю "до свидания", — сказал Иванов. — Я не умею прощаться и не хочу. Каждому из вас — руководству республики и клуба, моим партнерам, персоналу, болельщикам безмерно благодарен за все. Мы ели один хлеб, делили радости побед и горечь поражений, горд и рад, что был частью этой истории".