«Ахмат» расторг контракт с футболистом Олегом Ивановым 

Грозненский футбольный клуб "Ахмат" объявил о расторжении контракта с полузащитником команды Олегом Ивановым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
"Сегодня закончилась моя история с командой, но я не говорю "до свидания", — сказал Иванов. — Я не умею прощаться и не хочу. Каждому из вас — руководству республики и клуба, моим партнерам, персоналу, болельщикам безмерно благодарен за все. Мы ели один хлеб, делили радости побед и горечь поражений, горд и рад, что был частью этой истории".
Иванову 34 года, он выступал за "Ахмат" с 2012 года, проведя за клуб 243 матчей, забив 17 голов и отдав 30 результативных передач. Также он играл за самарские "Крылья Советов", краснодарскую "Кубань", подмосковные "Химки", "Ростов" и московский "Спартак".
В составе сборной России провел пять матчей, не сумев отметиться результативными действиями. В 2008 году вместе с национальной командой он стал бронзовым призером чемпионата Европы.