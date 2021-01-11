Неймар изъявил желание остаться в «ПСЖ» 

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Нападающий сборной Бразилии Неймар изъявил желание остаться в "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает Téléfoot. По информации источника, 28-летний южноамериканец намерен подписать новое трудовое соглашение с парижским коллективом, так как чувствует себя в расположении него отлично.

Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо считает, что приоритетным направлением клуба также является продление контракта с форвардом Килианом Мбаппе.

Ранее сообщалось, что "Монако" одержал разгромную победу над "Анже" в матче 19-го тура чемпионата Франции.