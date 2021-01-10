Полузащитник «Боруссии» Витсель перенес сложную операцию

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель был прооперирован после разрыва ахиллова сухожилия. Об этом сообщил сам футболист в своем инстаграме.

Витсель получил травму в матче 15-го тура Бундеслиги против «РБ Лейпциг» (3:1).

«Спасибо всем за поддержку! Сегодня я успешно перенес операцию, теперь буду усердно работать, чтобы скорее вернуться в строй, шаг за шагом двигаясь к цели стать еще сильнее. Вернусь при поддержке друзей и семьи», — написал бельгиец. View this post on Instagram A post shared by Axel Witsel (@axelwitsel28)

По информации Get German Football News, на восстановление хавбеку понадобится несколько месяцев. С высокой долей вероятности он пропустит Евро-2020.