Роналду выложил пост после рекордного гола

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду выложил в Instagram пост после рекордного гола в своей профессиональной карьере, забитого в ворота "Сассуоло" в рамках 17-го тура чемпионата Италии.
"Очередные важные три очка! Рад принести пользу клубу! Нужно продолжать в том же духе", — написал 35-летний форвард.
Добавим, что этот успех позволил подопечным Андреа Пирло набрать 33 очка и подняться на четвертую строчку в турнирной таблице Серии А. Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду обновил очередное статистическое достижение.