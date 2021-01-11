Роналду выложил пост после рекордного гола

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4 января

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1 из 1
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Валенсия
Валенсия
1 1
Кадис Кадис
4 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
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Саутгемптон
Саутгемптон
1 0
Ливерпуль Ливерпуль
6 января

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1 из 1
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Атлетик Б
Атлетик Б
2 3
Барселона Барселона
8 января

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1 из 1
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Сельта
Сельта
0 4
Вильярреал Вильярреал
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1 из 1
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Боруссия М
Боруссия М
3 2
Бавария Бавария
9 января

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3 из 4
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Севилья
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Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико М
Атлетико М
×
Атлетик Б Атлетик Б
Гранада
Гранада
0 4
Барселона Барселона
9 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Унион
Унион
2 2
Вольфсбург Вольфсбург
Фрайбург
Фрайбург
5 0
Кёльн Кёльн
Байер
Байер
1 1
Вердер Вердер
10 января

Испанская Примера

3 из 3
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Леванте
Леванте
2 1
Эйбар Эйбар
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Вальядолид
Вальядолид
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Аугсбург
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Штутгарт Штутгарт
Арминия
Арминия
1 0
Герта Герта
11 января

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2 из 2
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Эльче
Эльче
21:00
Хетафе Хетафе
Уэска
Уэска
23:00
Бетис Бетис
12 января

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2 из 2
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Гранада
Гранада
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Осасуна Осасуна
Атлетико М
Атлетико М
23:30
Севилья Севилья
12 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
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Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
21:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Бёрнли
Бёрнли
23:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23:15
Эвертон Эвертон
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Манчестер Сити
Манчестер Сити
21:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Астон Вилла
Астон Вилла
23:15
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
14 января

Английская Премьер-лига

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Арсенал
Арсенал
23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
15 января

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Унион
Унион
22:30
Байер Байер
15 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
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Фулхэм
Фулхэм
23:00
Челси Челси
16 января

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Кёльн
Кёльн
17:30
Герта Герта
Боруссия Д
Боруссия Д
17:30
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Хоффенхайм
Хоффенхайм
17:30
Арминия Арминия
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Английская Премьер-лига

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Вулверхэмптон
15:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
18:00
Бёрнли Бёрнли
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
18:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
17 января

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2 из 2
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Бавария
Бавария
17:30
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
20:00
Шальке-04 Шальке-04
17 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
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Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
17:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Манчестер Сити
22:15
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
18 января

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Арсенал
Арсенал
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед

Роналду выложил пост после рекордного гола в карьере 

Газета.Ru 1 час назад
Роналду выложил пост после рекордного гола
Фото: газета.ру
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду выложил в Instagram пост после рекордного гола в своей профессиональной карьере, забитого в ворота "Сассуоло" в рамках 17-го тура чемпионата Италии.

"Очередные важные три очка! Рад принести пользу клубу! Нужно продолжать в том же духе", — написал 35-летний форвард.

Добавим, что этот успех позволил подопечным Андреа Пирло набрать 33 очка и подняться на четвертую строчку в турнирной таблице Серии А. Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду обновил очередное статистическое достижение.
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