«Иокогама» продлила контракт с 53-летним нападающим Миурой 

Японский футбольный клуб "Иокогама" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с экс-нападающим сборной Японии Кадзуёси Миурой.

Соглашение с 53-летним футболистом рассчитано на один сезон, который станет для него 36-м в профессиональной карьере.

"В прошлом сезоне из-за влияния коронавируса мир оказался в сложной ситуации, но благодаря людям мы снова можем играть в футбол, — сказал Миура. — Лично для меня этого сезона было недостаточно, а мои амбиции и страсть к игре только возросли. Я буду продолжать усердно работать каждый день, чтобы провести больше матчей и внести свой вклад в победу команды".

Миура выступает за "Иокогаму" с 2005 года. Ранее он защищал цвета японских "Виссел Кобе", "Киото Санга", "Верди Кавасаки" (сейчас — "Токио Верди"), итальянского "Дженоа" и австралийского "Сиднея". В составе сборной Японии форвард провел 89 матчей, забил 55 голов и стал победителем Кубка Азии 1992 года.