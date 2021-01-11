РФС хочет вакцинировать сборную России 

Руководство РФС хочет провести вакцинацию игроков молодежной и главной сборных страны. Также вакцинацию должны пройти члены всех тренерско-административных штабов. Уже начались соответствующие переговоры с Минспорта ФМБА России, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Эта мера необходима для того, чтобы никто из игроков не заболел в марте, когда предстоят важные матчи. «Молодежка» сыграет на групповом этапе чемпионата Европы (решающие матчи пройдут в июне), а команда Станислава Черчесова начнет отбор на ЧМ-2022 с трех матчей: в гостях против против Мальты и Словении (24 и 30 марта) и дома со Словакией (27 марта).

«Мутко против» сообщает, что в РФС намерены вакцинировать игроков в ближайшее время. Это не лишено логики, ведь скоро у всех клубов начнутся первые сборы, которые они по традиции проводят за пределами России.