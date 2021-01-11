«Химки» продлили контракты с тремя футболистами 

Все трое футболистов защищают цвета подмосковного клуба с 2019 года. В нынешнем сезоне 28-летний Тихий принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги и получил 6 жёлтых карточек. 24-летний Трошечкин записал себе в актив 2 гола и 3 результативные передачи в 18 встречах чемпионата. На счету 30-летнего Кухарчука 4 мяча и 3 голевых паса в 12 играх.

«Химки», набрав 25 очков в 19 турах, занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны стыковых матчей подопечные Игоря Черевченко оторвались на 11 очков.