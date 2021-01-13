«Аталанта» хочет расстаться с Миранчуком 

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Руководство итальянской «Аталанты» рассматривает возможность продажи или аренды полузащитника сборной России Алексея Миранчука . Боссы клуба из Бергамо не уверены, что хавбек сможет заиграть в команде на должном уровне и готовы признать его приобретение ошибкой, сообщает Sky Sports Italy.

По информации источника, главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини не может найти оптимальную позицию на поле для Миранчука.