«Аталанта» хочет расстаться с Миранчуком 

Руководство итальянской «Аталанты» рассматривает возможность продажи или аренды полузащитника сборной России Алексея Миранчука. Боссы клуба из Бергамо не уверены, что хавбек сможет заиграть в команде на должном уровне и готовы признать его приобретение ошибкой, сообщает Sky Sports Italy.
По информации источника, главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини не может найти оптимальную позицию на поле для Миранчука.
Напомним, Алексей Миранчук перебрался в «Аталанту» во время летнего трансферного окна 2020 года из московского «Локомотива». До этого предметный интерес к хавбеку проявлял петербургский «Зенит».