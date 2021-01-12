У 35-летнего футболиста обнаружен рак

Пресс-служба «Кардиффа» сообщила о серьезном заболевании центрального защитника Сулеймана Бамбы.

У 35-летнего футболиста выявлена неходжкинская лимфома. Ивуариец уже начал курс химиотерапии при активной поддержке медицинского штаба валлийского клуба.

«Во время лечения Сол будет поддерживать нашу основную команду, а также игроков академии, с которыми будет работать в качестве тренера», — говорится в сообщении «Кардиффа».

Бамба выступает за «Кардифф» с 2016 года. За это время он провел в составе «лазурных птиц» 117 матчей, забил 10 голов и сделал две результативные передачи.