ЦСКА подписал контракт с Барбозой

Московский футбольный клуб ЦСКА согласовал условия контракта с опорным полузащитником французской «Ниццы» Данило Барбозой.
Как сообщает итальянский журналист Джанлуиджи Лангари в Twitter, ЦСКА выступил в переговоры с французским клубом по игроку, а сам хавбек готов перейти в российский коллектив.
В нынешнем сезоне 24-летний футболист сыграл четыре матча. Он выступает за «Ниццу» с 2018 года. Всего на его счету 49 игр и один гол за команду.
Ранее сообщалось, что футболист ЦСКА Лассана Н'Диайе пройдёт просмотр в «Химках».