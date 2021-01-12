ЦСКА подписал контракт с Барбозой

Московский футбольный клуб ЦСКА согласовал условия контракта с опорным полузащитником французской «Ниццы» Данило Барбозой.

Как сообщает итальянский журналист Джанлуиджи Лангари в Twitter , ЦСКА выступил в переговоры с французским клубом по игроку, а сам хавбек готов перейти в российский коллектив.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист сыграл четыре матча. Он выступает за «Ниццу» с 2018 года. Всего на его счету 49 игр и один гол за команду.