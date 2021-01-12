Роналду догнал по количеству голов мирового рекордсмена Бицана 

Бомбардир сборных Австрии и Чехословакии Йозеф Бицан за свою игровую карьеру в 1931–1955 годах заслужил звание лучшего нападающего в европейском футболе. По оценкам некоторых историков спорта, он является самым результативным по количеству забитых голов игроком в истории футбола во всем мире.
Форвард итальянского «Ювентуса» португалец Криштиану Роналду повторил рекорд Бицана по количеству голов в официальных матчах, сообщает ТАСС. Он отличился в мачте чемпионата Италии против «Сассуоло» и забил 759-й мяч в карьере за клубы и сборную. Роналду уже обошел Пеле, на счету которого числится 757 голов.
Существует несколько систем подсчета голов в официальных матчах. Результат Роналду рассчитан по системе телеканала ESPN и футбольного портала Goal. По другим оценкам, например любительской ассоциации футбольной статистики RSSSF, Бицан забил 805 голов в официальных матчах, и Роналду пока еще не сравнялся с его достижением.
Ранее «Профиль» писал о мечте, которую Роналду до сих пор не реализовал в своей футбольной карьере. Она связана не с количеством забитых мячей, а с победой в престижном чемпионате.
Криштиану Роналду выступает за туринский клуб «Ювентус» с июля 2018 года. До этого он много лет играл за испанский «Реал Мадрид», английский «Манчестер Юнайтед» и португальский «Спортинг». Футболист является пятикратным обладателем приза «Золотой мяч», пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также чемпионом Европы и победителем Лиги наций.