В «Локомотиве» объяснили неподписание контрактов с Кокориным и Кузяевым 

Бывший директор академии московского "Локомотива" Владимир Кузьмичев высказался о неподписании контрактов с нападающим Александром Кокориным и полузащитником Далером Кузяевым. Об этом сообщает "СЭ".
По его словам, с обоими футболистами были обговорены детали трудовых договоров, однако в последний момент все сорвалось.
"Вообще это странно, конечно. Игрок нужен, уже идут конкретные переговоры, остается поставить подписи, но вдруг опускается шлагбаум", — сказал Кузьмичев.
Ранее сообщалось, что бывший сотрудник академии московского ЦСКА Евгений Варламов будет работать в "Риге" в качестве ассистента главного тренера.