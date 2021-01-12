В «Локомотиве» объяснили неподписание контрактов с Кокориным и Кузяевым 

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По его словам, с обоими футболистами были обговорены детали трудовых договоров, однако в последний момент все сорвалось.

"Вообще это странно, конечно. Игрок нужен, уже идут конкретные переговоры, остается поставить подписи, но вдруг опускается шлагбаум", — сказал Кузьмичев.