Судья Вилков вернется к работе на матчах РПЛ 

Судья Михаил Вилков вернется к работе на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2021 году. Об этом сообщает "СЭ".
По информации источника, в весенней части нынешнего сезона не будут задействованы Евгений Турбин и Алексей Сухой. Они смогут работать лишь в качестве видеоассистентов рефери. Также не сможет обслуживать игры РПЛ 42-летний ассистент судьи Владислав Назаров, отстраненный еще в июне 2020 года.
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского "Спартака" Владимир Быстров не видит шансов у сербского защитника "Сочи" Ивана Миладиновича попасть в сборную России.