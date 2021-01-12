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Челси Челси

«Проклятый матч». Трагические судьбы участников финала Кубка СССР 1991 года 

Чемпионат.com 40 минут назад
В эти дни болельщики ЦСКА, «Динамо» и «Торпедо» вспоминают двух футболистов, которые ушли от нас несправедливо рано — Юрия Тишкова жестоко убили по дороге домой 18 лет назад, а Сергей Шустиков 7 января 2016 года умер на руках у жены из-за сердечного приступа. Удивительно, но судьбы многих участников предпоследнего финала Кубка СССР сложились трагическим образом — словно проклял кто. Первым ушёл вратарь ЦСКА Михаил Ерёмин — разбился в ночь после победы. Потом не стало Виктора Янушевского, Алексея Юшкова, Дмитрия Быстрова
Из 27 футболистов, выходивших на поле «Лужников» 23 июня 1991 года, семерых уже нет с нами.

Михаил Ерёмин. Погиб в 23 года в автокатастрофе

Большая вечерняя радость сменилась опустошающей болью на рассвете следующего дня после финала: «Ерёма разбился», — сообщил Павел Садырин в пять утра капитану команды Дмитрию Кузнецову. Михаил вместе с товарищем возвращался с дня рождения последнего, но за рулём был не он — друг. По версии водителя «Икаруса», за пять метров перед ним машина Ерёмина вильнула, после чего в мгновение лопнула шина. А дальше — встречка, лобовое столкновение, груда металла и ранения, несовместимые с жизнью. Попутчик вратаря погиб сразу, а он ещё неделю провёл в реанимации: сердце продолжало стучать, хотя мозг уже не работал…

Виктор Янушевский. В 32 года его нашли мёртвым в берлинском отеле

В команде Садырина он был самым старшим — за это ему даже дали доброе прозвище «Дед». В ЦСКА он приехал в статусе легенды минского «Динамо», опытного защитника, бравшего золото и бронзу всесоюзного чемпионата и дважды попадавшего в список 33 лучших игроков. В Москве к его трофейной коллекции добавились серебро, ещё одно золото и Кубок СССР. А сразу после «золотого» сезона он уехал в Германию, в берлинский клуб «Теннис-Боруссия». Повезло ему гораздо меньше разлетевшихся по Европе одноклубников: в основной состав Янушевский попадал нечасто, а поиски новой команды ничего не давали.

«Вите было там тяжело. Немцы — народ замкнутый. К тому же он почти не знал языка. Когда Витя звонил домой, чувствовала, что он переживает, не находит выхода из положения», — вспоминала жена футболиста.

Нашли защитника в номере берлинского отеля — уже мёртвым. Версии называли разные: жена говорила, что оторвался тромб, Михаил Колесников, коллега Янушевского по ЦСКА, — что повесился в ванной, не выдержав депрессии…

Алексей Юшков. Погиб в 29 лет в автокатастрофе

В «Торпедо» Юшков провёл всего один сезон — тот самый, когда команда вышла в финал Кубка СССР. А так защитник был легендой «Уралмаша» — за екатеринбургский клуб он провёл 288 матчей! В 1996 году ушёл в «Носту», где оборвалась не только его карьера, но и жизнь: в Новотроицке он попал в смертельную аварию.

Юрий Тишков. Убит в 31 год

За недолгую карьеру (закончил в 27, так и не сумев вернуться на прежний уровень после жестокой травмы) Тишков поиграл всего в трёх клубах: «Торпедо», «Динамо» и «Рубине». Закончилось в Казани всё не лучшим образом: клуб не хотел возвращать ему долг в 25 тысяч долларов, из-за чего пришлось судиться. Тишков выиграл, но после этой победы ему стали угрожать — настолько, что какое-то время его жена и ребёнок из соображений безопасности не выходили на улицу.
Но вскоре всё успокоилось: Тишков пошёл учиться в юридическую академию и Высшую школу тренеров. В начале 2000-х бывший футболист нырнул в только-только зарождающийся агентский бизнес — к делам его подтянул друг детства Максим Чельцов, работавший заместителем гендира «Сатурна», владел которым авторитетный бизнесмен Олег «Шишкан» Шишканов. По его протекции формировалась группа агентов, куда должен был войти и Тишков.
Бывший футболист возглавил фирму «Звёздная лига» и получил лицензию на агентскую деятельность. Зимой 2002 Тишков оформил первую крупную сделку — переход Дмитрия Смирнова из «Торпедо–ЗИЛ» в «Спартак». Именно этот трансфер следствие указывало основной причиной убийства начинающего агента — Смирнов по всем устным договорённостям Тишкова и Евгения Гинера должен был перейти в ЦСКА, но в последний момент отказал президенту красно-синих из-за невыгодных условий.
Ещё одна версия, также связанная с агентской деятельностью, — конфликт с Павлом Андреевым. В то время оба боролись за Андрея Аршавина, Александра Кержакова и Владимира Быстрова. За сутки до убийства Тишков вернулся из Санкт-Петербурга, где как раз вёл переговоры с потенциальными клиентами. В Москву он приехал напряжённым: «В какой-то момент он даже обронил: „Володь, может, повозишь меня ближайшее время?“ — вспоминал брат Тишкова. — Он сам был автолюбителем, но почему-то ему нужен был еще человек. Возможно, чтобы спокойнее себя чувствовать».
С версией, что убийство было совершено на бытовой почве, к удивлению близких, согласился Чельцов. Он же последним видел Тишкова живым: вечером 10 января они сидели в ресторане в центре Москвы. А примерно в два часа ночи уже на подходе к подъезду агента 33 раза ударили заточкой — причём удары были такие, что умер он не сразу, а после большой кровопотери.
Убийца Тишкова до сих пор не найден, хотя полиция уже давно получила фоторобот предполагаемого преступника и даже установила его личность. Но дело так и заглохло.

«Такое ощущение, что кому-то выгодно, чтобы делом не занимались, да и раньше не хотели, — сокрушалась мама Тишкова, Галина Григорьевна, в интервью «СЭ». — Первый следователь, Кузнецов, сказал мне: «Главный подозреваемый для нас недоступен». Эти слова до сих пор режут мне сердце и душу…»

Дмитрий Быстров. Умер в 37 лет от пневмонии

В 2005 году Быстров уже несколько лет, как пробовал найти себя на тренерском поприще: поработал в «Пресне» и «Обнинске», а потом по приглашению Сергея Колотовкина приехал в Серпухов — тренировать «Локомотив–М». Но проработали вместе они недолго — после купания в речке Быстров за неделю сгорел.

«Его дважды пытались уложить в больницу, но Быстров уперся, — вспоминал Кузнецов. — Думал, дома оклемается. А когда в третий раз врачи приехали — он уже никого не узнавал. Все-таки отвезли в больницу, и на следующий день умер»

«В документах потом написали: двусторонная пневмония, — рассказывал Колотовкин. — Но в наше время от обычной пневмонии не умирают. Очевидо, это был какой-то очаговый вирус — типа нынешней короны. Симптомы похожие. Когда я заехал Димку проведать, он уже совсем плохой был: не узнавал меня, задыхался, заговаривался. Про какие-то игры вспоминал».

Валерий Брошин. Умер в 46 лет от рака горла

Судьба Брошина — тяжёлая и непростая, настоящая трагедия человека с невероятным талантом. Жизнь к нему в большинстве ситуаций была неблагосклонна, и финал пути тоже получился драматичным: долгое время у него болело горло, а когда проверился — оказалось, четвёртая стадия рака.
Брошин прошёл курс лучевой терапии, перенёс операцию, но ничего не помогло — болезнь прогрессировала стремительно.

«За неделю до смерти были у него в больнице с Татарчуком, — рассказывал Масалитин. — Валера сильно похудел, с трудом разговаривал — больше нас слушал и кивал. Я попытался его подбодрить: мол, всё будет нормально, ещё выйдем, сыграем. Смотрю — слёзы покатились. Говорит: «Иди отсюда, иди…»

Его не стало в марте 2009 года.

Сергей Шустиков. Умер в 45 лет от сердечного приступа

Шустикова многие до сих пор вспоминают как человека с большой буквы: талантливый, душа компании, исполнительный, борец за правду. Он многого достиг, будучи игроком, но очень малого успел добиться на тренерском пути — ушёл на подъёме. Последние два года жизни, после ухода из ЦСКА, он трудился главным в «Солярисе» — с ним команда поднялась с низов таблицы ПФЛ. Забрать бронзу по итогам сезона он не успел: в январе прихватило сердце. Дважды. «Он меня позвал и сказал: „У меня что-то со зрением. Я не вижу, — вспоминала его жена Наталья. — Это был первый приступ. Подозреваю, что это был инсульт, но он его отпустил. Серёжка даже не понял. Говорил: „Я что, уснул что ли?!“. А потом когда вызвали скорую…Её не было долго. Почти полтора часа. А потом, когда случился второй приступ… Он его не отпускал, не заканчивался. Думаю, что это уже был инфаркт“.
По словам жены, проблем с сердцем у Шустикова не было, поэтому произошедшее стало шоком и для семьи, и для футбольного мира. Из жизни он ушёл скоропостижно и тяжело…
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Комментарии 1
Футбол , Видео , Дмитрий Кузнецов , Павел Садырин , Андрей Аршавин , Владимир Быстров , Дмитрий Смирнов , Павел Андреев , Дмитрий Быстров , Сергей Колотовкин , Александр Кержаков , Михаил Еремин , Сергей Шустиков , Евгений Гинер , Спартак , ЦСКА , Динамо , Торпедо
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