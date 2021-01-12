Переход Кокорина в «Локомотив» сорвался из-за «полической воли»

Год назад у Кокорина сложилась следующая ситуация в «Зените»: он вернулся на поле на сборах после освобождения из колонии, но петербуржцы приняли решение отдать его в аренду на вторую часть прошлого сезона. Ударно проведенная концовка чемпионата в составе «Сочи» не убедила петербуржцев подписать с 29-летним игроком новое соглашение, и он стал свободным агентом. По слухам, в подписании Кокорина были заинтересованы в том числе и зарубежные клубы, а в России он вел переговоры со столичными «Динамо» , «Спартаком» и «Локомотивом». Вариант с возвращением в стан бело-голубых сорвался, как рассказывали в команде позднее, «по финансовым причинам». Однако с «Локо» ситуация была иной.

По словам бывшего топ-менеджера «Локомотива» Владимира Кузьмичева (был куратором академии и дубля «железнодорожников» при Василии Кикнадзе), с Кокориным уже были согласованы условия личного договора, но необъяснимые причины заставили клуб отказаться от подписания нападающего.

«Я был за этот вариант. И тренер его хотел. Я общался с представителем Кокорина, мы обо всем договорились. Но в последний момент не получилось. Сработала политическая воля? Наверное. Звонок-то не мне был, поэтому утверждать не могу. Извинились перед Сашей, сказали, что не от нас зависит», — приводит слова Кузьмичева «СЭ».

Тогда в прессе сообщалось, что переход Кокорина в «Локо» не состоялся потому, что трансферный комитет клуба его заблокировал. Metaratings.ru же распространил информацию о том, что на позицию «железнодорожников» мог повлиять чиновник Денис Пак , фигурировавший в уголовном деле, по которому был осужден футболист в 2019 году. Говорилось, что у «Локомотива» возникли проблемы с заверением сметы для завершения сделки у главы « РЖД Олега Белозерова , а Пак связан именно работой с железнодорожным машиностроением в системе Минпромторга

В конечном счете Кокорин поставил подпись под солидным контрактом по схеме «3+1» со «Спартаком». По неофициальным данным, зарплата футболиста составляет €3 млн в год, также Кокорину выплатили подъемные в размере €2,5 млн Как сообщают инсайдеры, уже этой зимой Кокорин может вернуться в «Сочи» из-за неудачно проведенной первой части чемпионата.

Помимо Кокорина минувшим летом широко обсуждались дальнейшие перспективы полузащитника сборной России Далера Кузяева. С 2017-го хавбек выступал за «Зенит», а по окончании прошлого сезона отказался продлевать контракт с петербуржцами, объяснив это желанием попробовать свои силы в Европе. В СМИ сообщалось, что Кузяев вел переговоры с «Рейнджерс», турецкими «Галатасараем» и «Бешикташем», итальянской «Аталантой» и испанским «Алавесом», но ни с одним из клубов к соглашению не пришел. После этого на него обратил внимание «Локомотив».

«С Кузяевым произошла практически та же история, что с Кокориным. Тоже все обговорили, были совсем рядом, но сорвалось. Такое только в России возможно? Я за границей не работал, трудно судить.

Вообще это странно, конечно. Игрок нужен, уже идут конкретные переговоры, остается только поставить подписи, но вдруг опускается шлагбаум», — рассказал Кузьмичев.

27-летний Кузяев впоследствии вернулся в «Зенит», подписав контракт до конца сезона-2021/22. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей за петербуржцев и отметился двумя забитыми мячами.