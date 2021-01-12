Пивоваров назначен генеральным директором ФК «Динамо»

Павел Пивоваров стал новым генеральным директором московского футбольного клуба "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Пивоваров сменил на этом посту Юрия Белкина, который стал президентом клуба.
"Выстраивание успешного современного футбольного клуба требует прогрессивного подхода не только на поле, но и за его пределами, — сказал председатель совета директоров клуба Юрий Соловьев. — Считаю, что компетенции и управленческие навыки Павла Пивоварова помогут в развитии эффективных механизмов операционного управления клубом и достижении поставленных руководством целей. Для нас это очевидное усиление. В том числе, для формирования долгосрочной стратегии развития "Динамо" как успешного европейского клуба, реализации комплексных проектов, контроля за соблюдением финансового фэйр-плей и дальнейшего совершенствования системы менеджмента клуба".
Пивоваров ранее занимал должность исполнительного директора петербургского "Зенита". С 2017 по 2020 год он был членом правления Российской премьер-лиги. Также с 2017 года он является членом и единоличным судьей палаты по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА).
"Динамо" после 19 туров занимает шестое место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги, набрав 30 очков.