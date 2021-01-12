Вратарь Довбня покинул «Ротор» 

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Пресс-служба «Ротора» объявила о том, что голкипера Александр Довбня покидает клуб.

Инициатором расторжения контракта выступил сам футболист, который написал заявление об уходе. Сотрудничество было прекращено по соглашению сторон без компенсации для вратаря.

«Мы благодарим Сашу за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении волгоградцев.

33-летний Довбня перешел в «Ротор» из «Оренбурга» летом 2020 года на правах свободного агента. Он принял участие в семи матчах волгоградской команды и пропустил 12 голов.