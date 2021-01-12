Геркус хочет взыскать с «Локомотива» 1,2 миллиона рублей

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус требует взыскать с «Локомотива» 1 миллион 200 тысяч рублей в качестве судебных издержек. Соответствующий иск подан в арбитражный суд города Москвы.

Напомним, «Локомотив» обратился в суд с требованием взыскать с Геркуса сумму в 134 млн рублей в январе 2020 года по результатам аудиторской проверки. Суть претензий «Локомотива» заключалась в том, что, по мнению истца, указом Геркуса сотрудникам клуба выплачивались премии с формальными нарушениями. 16 сентября стало известно, что Арбитражный суд отказал «Локомотиву» в удовлетворении исковых требований.

Предварительное заседание по делу о возмещении Геркусу судебных издержек назначено на 9 февраля.