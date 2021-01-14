Кирилл Новиков отметил, что перед ним поставили задачу до конца текущего сезона — «выигрывать в каждом матче».

Добиваться успеха. Турнирная таблица в конце чемпионата покажет, какое место мы заслуживаем. Сейчас есть отличная возможность более плотно познакомиться с командой в реальных условиях, а не по видеонарезкам. Хочется сделать более атакующую команду, которая умеет действовать с позиции силы, — заявил специалист.

Тренер также попросил фанатов клуба поддерживать команду так, как они это делали на протяжении чемпионата. Новиков добавил, что игроки, в свою очередь, постараются радовать болельщиков результатами на поле.