В данный момент полузащитник играет за подмосковные «Химки» на правах аренды.

«После успешного сезона с тульским «Арсеналом», когда мы попали в Лигу Европы, меня вызывали в сборную и пригласили в «Спартак». Были и другие предложения, но я долго не думал: в «Спартак» два раза не зовут. Но спартаковский период у меня не получился совсем. Многие нюансы сложились против меня. Я пропустил все три сбора, приехал только к шестому туру, два месяца до этого занимался дома. А самостоятельные пробежки и тренировки с командой на сборах — совершенно разные вещи.

Пришел в «Спартак» и тренировался по два-три раза в день даже в дни восстановления — чтобы поскорее набрать форму. Жил на базе в Тарасовке, лишь бы ничего не отвлекало. Но выходил на поле и даже мяч не мог остановить. Я все видел и все понимал: каким я был раньше и каким стал сейчас. Да, мне было обидно, да, это был самый тяжелый период в моей карьере, когда надо сразу давать результат, когда очень требовательные болельщики, но у тебя ничего не получается», — цитирует Мирзова «Чемпионат».

Напомним, 27-летний полузащитник стал игроком «Спартака» 18 июля 2019 года. Он был куплен у «Ростова» за четыре млн евро. В составе красно-белых футболист провел 27 матчей, забил один гол и отдал два голевых паса.