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«Писали, что я предатель». Как Никифоров сыграл за четыре разные сборные 

Спорт РИА Новости 30 минут назад
«Писали, что я предатель». Как Никифоров сыграл за четыре разные сборные
Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
Портал welcome2020.ru рассказывает историю уникального защитника: он играл за национальные команды СССР, СНГ, Украины и России и до сих пор считает себя советским человеком.
Юрий Никифоров родился в сентябре 1970 года в Одессе. Его отец Валерий несколько сезонов играл за местный "Черноморец", а дядя (Юрий Заболотный) не только выступал за клуб, но и тренировал его. В футболке "Черноморца" появлялся и родной брат Юрия Александр. Именно его будущий игрок четырех сборных заменил в день своего дебюта во взрослом футболе 30 июня 1988-го в матче против "Локомотива".
Александр бегал за Одессу до 1990 года, пока не уехал в Венгрию. Юрий — всего до 18-летния: с братом их разлучила армия. Талантливых игроков призывного возраста во всех видах спорта в РСФСР сгоняли в ЦСКА. В Украинской ССР была другая сила — киевское "Динамо". "Бело-голубые" забрали футболиста как только он стал совершеннолетним, но так и не поняли, что с ним делать.
За два года как бы службы он провел за "Динамо" ноль матчей в чемпионате Союза и всего на несколько минут засветился в еврокубках. Хотя в тот момент уже считался невероятно перспективным. Юниорская сборная Союза с Никифоровым в составе крушила почти всех: стала второй на ЕВРО-1987 (проиграла в финале Италии, но тех дисквалифицировали; в итоге золото не получил никто), выиграла ЧМ-1988 и ЕВРО-1989. В Киеве почему-то не стали развивать одаренного игрока и отправили обратно в Одессу.
Именно из черноморского города Никифоров попал во вторую в жизни сборную — СНГ. Советский Союз на тот момент прекратил существование, но в последние недели жизни умудрился выбить путевку на взрослый ЕВРО-1992. Пускать на турнир только игроков из страны-правопреемницы — России — было бы странно: путевку добывали все вместе, да и когда в составе не только русские, команда становилась сильнее. Правда, так в УЕФА думали не сразу — сначала вообще хотели дисквалифицировать сборную и позвать на турнир кого-то другого. Чиновников переубедил глава РФС Вячеслав Колосков — его можно считать крестным команды СНГ, в которую вошли русские, украинцы, грузины и белорус.
Из десяти матчей в истории сборная СНГ только один провела дома — в апреле 1992-го против Англии. К чемпионату Европы она готовилась по всему миру: в Испании, Дании, Израиле и даже Америке с Сальвадором. Четырежды в ее составе выходил Никифоров — в Майами, Сальвадоре, Детройте и Иерусалиме.

"Помню, как играли в Сальвадоре, — рассказывает Никифоров. — Перед матчем наш тренер Анатолий Бышовец индивидуально общался с каждым игроком и рассказывал, что он хочет видеть на поле. Получилось, что сначала он вызвал Игоря Ледяхова — а мы жили в одном номере — и сказал, что тот выйдет в роли заднего центрального защитника. После него к Бышовцу пошел я. И получил точно такую же информацию: выйду задним центральным защитником. Когда вернулся в номер, Игорь спросил: "Как это задним центральным? Он мне то же самое сказал". В итоге я вышел во втором тайме вместо Чернышова, но центральным нападающим. То есть Бышовец выпустил вперед!"

Вероятно, сказалось прошлое Никифорова — до 19 лет он всегда выходил в атаке. В победном юниорском ЧМ, играя впереди, даже заслужил аплодисменты от Пеле. Бразильца позвали на турнир в Канаду как приглашенную звезду, а Никифоров стал там не только чемпионом, но и лучшим бомбардиром: 5 голов в 6 играх, в том числе единственный гол в финале против Нигерии (соперник потом сравнял, но СССР выиграл по пенальти).

"Я слышал про аплодисменты от Пеле, но лично не видел. А вот медали на том турнире он вручал. Но ничего особенного не сказал. Если бы и сказал, я бы не понял, потому что не говорил на других языках", — вспоминает Никифоров, который, однако, не получил "Золотую бутсу": ивуариец Мусса Траоре тоже забил 5, но за меньшее время на поле, поэтому главную награду отдали ему.

***
У своих ворот Никифоров отрабатывал так же яростно, как до этого у чужих: в 1991-м стал вторым защитником чемпионата Украины, в 1992-м — лучшим. Правда, попасть на ЕВРО-1992 в составе СНГ это не помогло. Спустя 28 лет Юрий объясняет, что Бышовец просто не вызвал его на турнир: "На тот момент в команде были игроки сильнее меня. Тот же Витя Онопко поехал в Шотландию и очень хорошо отыграл".
То, что Никифоров не сыграет на европейском первенстве, стало понятно еще весной 1992-го. 29 апреля того года СНГ проводила единственный домашний матч, а Украина — первый в истории. Защитник, который еще в феврале защищал цвета объединенной команды, теперь надел желто-синюю форму: вышел в Ужгороде на товарищеский матч против Венгрии.
"Так получилось, что первый сезон после развала Советского Союза я провел на Украине. Выиграл с "Черноморцем" первый в истории кубок. В этот момент образовалась сборная Украины. Ее главным тренером назначили Виктора Прокопенко, который одновременно тренировал меня в Одессе. Он сразу вызвал в национальную команду. Мы провели три контрольных игры", — объясняет причины выбора Украины Никифоров. В первом матче Прокопенко даже доверил Юрию капитанскую повязку, ведь тот носил ее и в "Черноморце". Защитник отказался, заявив, что клуб — одно, а сборная — совсем другое.
Второй матч Украина провела на выезде против США, третий — в гостях снова против Венгрии. Каждый раз Никифоров был в составе. На четвертый матч в 1992-м защитника не вызвали: сказалось, что из-за результатов (два поражения и ничья) Прокопенко сменил дуэт Николая Павлова и Леонида Ткаченко. Зимой на их место пришел Олег Базилевич — он не вызывал Никифорова уже совсем не по личным, а по национальным причинам.
***
Он говорит, что как только сезон-1992 закончился, в Одессу приехали представители из Москвы и позвали его и еще одного игрока Одессы Илью Цымбаларя в "Динамо": "Мы с Илюшкой поговорили с ними и дали согласие. Но буквально через сутки нам позвонили люди из "Спартака". Тоже приехали к нам и уговорили поменять решение. На тот момент "Спартак" — это большое имя. Да, "Динамо" тоже хороший клуб, но "Спартак" есть "Спартак", особо сомнений не было. Долго не думали".
По словам Никифорова, после трансфера путь в желто-синюю сборную закрылся: "После того, как мы переехали в Россию, нас перестали вызывать в сборную Украины, хотя у них проходили контрольные игры. Не знаю, по каким причинам. Знаю только, что в одной газете о нас не очень хорошо высказались — написали, что мы предали Украину. Но в то время много футболистов из Украины переезжали в Россию по одной причине: чемпионат был сильнее".
***

"Когда поступило предложение из сборной России, я даже не думал, — признается Никифоров. — Пропускать чемпионат мира для футболиста неправильно. Ну и повторюсь: меня перестали вызывать в сборную Украину. В газете писали, что я предал родину, но это бред. Это писали недалекие люди, непонимающие. У меня не было предложений. Может, если бы продолжали вызывать на контрольные игры, я бы так и играл за сборную Украины. Кто знает, сейчас об этом тяжело говорить".

Один из тех, кто считает, что Никифоров предал страну, — бывший защитник киевского "Динамо", а сейчас тренер Олег Лужный: "В первом матче Украины участвовали Никифоров, Цымбаларь и Саленко, позже игравшие за сборную России. Стоит ли считать их предателями? Да, это и есть чистое предательство! Они должны были играть за свою сборную. Понятно, что им в России предложили лучшие условия. И все же, несмотря на то, что они играли в чемпионате России, они не должны были соглашаться выступать за сборную России. Никакие деньги не могут сравниться с патриотизмом. Даже соблазн выступления на ЧМ-1994 не должен был повлиять на решение сменить гражданство. Я бы точно никогда не променял Родину".
Никифоров, когда цитируешь ему Лужного, реагирует спокойно: "Ничего плохого не могу про него сказать. У каждого человека свое мнение. Если он считает, что это так, пускай считает. Я никогда никого не предавал. Что значит — предал?"
— А сами кем себя считаете — украинцем или россиянином?
— Человеком Советского Союза. Я родился в СССР. Да, сейчас Одесса — это Украина, но тогда был Советский Союз. Я и сейчас не считаю себя кем-то одним. Я родился в Одессе супруга — из Одессы, дочка родилась в Одессе, вторая — в Москве, вся семья сейчас в Одессе. Кем я должен себя считать? Украинцем? Я считаю себя и русским, и украинцем. Если хотите, человек мира. Одна моя половина там, вторая — здесь. И вот как это поделить?
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Комментарии
Футбол , Илья Цымбаларь , Олег Базилевич , Юрий Никифоров , Леонид Ткаченко , Олег Лужный , Анатолий Бышовец , Виктор Прокопенко , Игорь Ледяхов , Николай Павлов , Юрий Заболотный , Вячеслав Колосков , Мусса Траоре , УЕФА , Спартак , РФС , Локомотив , ЦСКА , Динамо , СБОРНАЯ РОССИИ
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