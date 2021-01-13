Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о разговоре с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым после травмы.
«Разговор с Черчесовым после травмы? Да, мы с ним пообщались. Ничего такого не было. Это все раздули в прессе. Никакого конфликта нет», — передает слова Соболева корреспондент Sport24 Александр Сергеев.
Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун обвинил врачей сборной России в недостаточном профессионализме из-за травмы Соболева. Футболист был вызван в национальную команду, несмотря на повреждение.