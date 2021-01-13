«Химки» ведут переговоры с футболистом сборной Швеции

Подмосковный футбольный клуб «Химки» ведёт переговоры с защитником шведского «Норрчёпинга» Филипом Пер Дагерстолем.

Как сообщает «РБ-Спорт» , российский клуб договаривается со шведами по поводу перехода. При этом речь идёт о подписании контракта на правах свободного агента.

23-летний Дагерстоль выступает за «Норрчёпинг» с 2014 года. В общей сложности на его счету 156 матчей за команду, в которых он забил семь мячей и отдал десять результативных передач.

Кроме того, в его активе два матча в составе сборной Швеции.