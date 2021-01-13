«В шесть я просыпаюсь или в полшестого — и на зарядку, — рассказал Батька. — Зарядка в основном на свежем воздухе. Не люблю никакого фитнеса. Я не отношусь к этим людям, качкам этим, как у нас их называют. Я — игровик, люблю игровые виды спорта. Я — футболист по профессии, с детства. Ну а потом коленный сустав травмировал в 10-м классе, а дало себя знать уже в возрасте. Ну поэтому занимаюсь иногда хоккеем».
Зашивал мячи, так как новые купить не было возможности
Как играл Лукашенко — воспоминания знакомых
Валерий Сёмушкин, директор межшкольного УПК:
«С детства помню: Шклов был разбит на микрорайоны, в каждом своя футбольная команда: «Мост», «Бульвар», «Сельхозтехника», «Карпиловка». И мы мальчишками периодически проводили турниры, даже подерёмся — выясняли отношения. Но не бросили футбол, и в зрелом возрасте. Лукашенко появился в районном обществе «Знание» где-то в 1978-м. Наша футбольная традиция ему пришлась по душе».
Алексей Моисеев, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома:
«После учёбы в Ленинграде я пришёл в 1983 году на бумажную фабрику «Спартак». Поселился на улице Фабричной, дом 3-а. А Лукашенко жил с детишками рядом в доме 3, в малосемейке, с общей кухней. Он по своей натуре был человек спортивный, заводила, сразу всех спрашивал: кто чем увлекается? В один прекрасный момент я надел кроссовки — и стали дружить. Мне было о чём рассказать: ветеран стройотрядов, командир зонального отряда, как тогда говорили, в Коми-Африке. И Лукашенко трудности не пугали: дождь, снег — он шёл играть всегда. Ну и как сосед могу сказать — пробежки утром для него было дело святое: занимался спортом постоянно, был человеком жизнерадостным. И в прочем помогал — не отказывал ни в чём, по-житейски. Наши ребята на соревнования всегда ребятишек брали. Александр Григорьевич приезжал со своими сыновьями, и я сына брал. А после футбола всегда — в Днепр. Он ребятишек — за собой в воду, пусть привыкают.
Евгений Семенкевич, заместитель председателя райисполкома:
«Было лето 1980 года, и мы с Лукашенко оказались рядом в одном автобусе. Ехали играть за Шклов — как районная команда по футболу — в Оршу. Разговорились, познакомились. Оба играли форвардами — в нападении. Ту встречу мы выиграли. Играл он очень хорошо. Был эмоционален, когда кто-то не давал пас — и ругал, и отчитывал. Был отдан футболу — и всегда рвался, чтобы его команда победила. Сам отрабатывал матч и другим не давал отдыхать. Если кто-то хотел посачковать — не проходило. Забивал всегда и много. Его голов не считал, потому что, когда играешь, больше считаешь свои мячи и шайбы. Он был заметен в футболе. Заметный лидер. Не было матча, чтобы он уходил без 3-4 забитых голов. Мы играли на Бульваре, площадка небольшая, счёт там порой был и 15:12, и 7:2. По памяти знаю, что меньше трёх Лукашенко не забивал.
Анатолий Зайцев, в прошлом заместитель главного врача районной больницы по поликлинической работе, сегодня окулист:
«Я футболом увлекался с детства, выступал за сборную института. И тут мы играли лет 15, на бульваре. Играл Лукашенко хорошо, красиво, не грубил. Резкий нападающий. Голы красивые забивал, в общем, отменно играл в футбол. Мы с ним и дружили. И каждое воскресенье парились в бане. Я веники приносил, приходил пораньше, готовил парилку: на градуснике до 150, камни аж белые — и мы паримся всей командой. А затем он пошел служить офицером в Уручье. Сам захотел. Послужил, вернулся — и опять футбол, опять баня, а зимой даже лунки пробивали».
Анатолий Лебедько, в прошлом председатель ОГП:
«Лукашенко — профессионал? Иногда и скамейку запасных ему приходилось полировать. Я бы сказал, что это был игрок на границе основы и запаса. Профессионалов среди нас не было. Лукашенко даже в те времена был не очень быстрым футболистом, любил дёрнуть мяч, а футбол — это же игра коллективная, а не стайерский бег. Часто избегал черновой работы, ему всегда хотелось быть бомбардиром, хотя способностей таких и не было. Если было какое-то столкновение, всё же это мужская игра, то Лукашенко после мог и отомстить. Мы все это знали, поэтому лишний раз не рисковали идти с ним в стык».
Тяжёлая травма
«Ещё в молодости глубокой я хорошо играл в футбол. Я бежал к правому краю и начинал подавать мяч на ворота, ну, как обычно, и упал на левое колено, — с грустью вспоминал Лукашенко. — На всей этой бешеной скорости я упал на левое колено, подвернул левую ногу и повредил мениск».