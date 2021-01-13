В детстве зашивал мячи, а потом полировал скамейку запасных.

Журналистка Наиля Аскер-заде взяла комплиментарное интервью у президента Беларуси Александра Лукашенко . «При чём здесь спорт!?» — спросите вы. И будете правы — мы здесь всё же про спорт, а он в этом нашумевшем интервью был.

«В шесть я просыпаюсь или в полшестого — и на зарядку, — рассказал Батька. — Зарядка в основном на свежем воздухе. Не люблю никакого фитнеса. Я не отношусь к этим людям, качкам этим, как у нас их называют. Я — игровик, люблю игровые виды спорта. Я — футболист по профессии, с детства. Ну а потом коленный сустав травмировал в 10-м классе, а дало себя знать уже в возрасте. Ну поэтому занимаюсь иногда хоккеем».

Какой из Лукашенко был футболист? Почему президент Беларуси играет в хоккей по несчастью? Рассказываем.

Зашивал мячи, так как новые купить не было возможности

В детстве Александр Лукашенко страшно любил футбол. По его словам, была даже мечта стать великим спортсменом. Но он так и не попал к хорошему тренеру. «Как могли, так и играли», — признавался Лукашенко. Дело доходило до того, что ему приходилось зашивать мячи по ночам, так как покупать новые не было возможности.

Как играл Лукашенко — воспоминания знакомых

Михаил Шелехов в рамках материала «Футбол на Бульваре» собрал воспоминания жителей Шклова (в 1978 году Лукашенко переехал в Шклов, став ответственным секретарём Шкловской районной организации Всесоюзного общества «Знание») — рядовых рабочих и представителей власти, хорошо знакомых с Лукашенко. Именно с ними тогда ещё простой лектор общества «Знание», а позже глава совхоза гонял в футбол и даже ходил в баню.

Валерий Сёмушкин, директор межшкольного УПК:

«С детства помню: Шклов был разбит на микрорайоны, в каждом своя футбольная команда: «Мост», «Бульвар», «Сельхозтехника», «Карпиловка». И мы мальчишками периодически проводили турниры, даже подерёмся — выясняли отношения. Но не бросили футбол, и в зрелом возрасте. Лукашенко появился в районном обществе «Знание» где-то в 1978-м. Наша футбольная традиция ему пришлась по душе».

Алексей Моисеев, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома:

«После учёбы в Ленинграде я пришёл в 1983 году на бумажную фабрику «Спартак». Поселился на улице Фабричной, дом 3-а. А Лукашенко жил с детишками рядом в доме 3, в малосемейке, с общей кухней. Он по своей натуре был человек спортивный, заводила, сразу всех спрашивал: кто чем увлекается? В один прекрасный момент я надел кроссовки — и стали дружить. Мне было о чём рассказать: ветеран стройотрядов, командир зонального отряда, как тогда говорили, в Коми-Африке. И Лукашенко трудности не пугали: дождь, снег — он шёл играть всегда. Ну и как сосед могу сказать — пробежки утром для него было дело святое: занимался спортом постоянно, был человеком жизнерадостным. И в прочем помогал — не отказывал ни в чём, по-житейски. Наши ребята на соревнования всегда ребятишек брали. Александр Григорьевич приезжал со своими сыновьями, и я сына брал. А после футбола всегда — в Днепр. Он ребятишек — за собой в воду, пусть привыкают.

С кем мы рубились? А между собой. Два бессменных капитана — Сёмушкин и заведующий поликлиникой Зайцев — набирали команды. Оказывался лишним — играешь до двух голов в одной команде, потом в другой. Но Лукашенко брали в первую очередь. На футбольном поле бывало всякое спорим, шумим, снимаем напряжение. После всех споров играем. Лукашенко ещё хмурый, после тяжёлого рабочего дня, и я после ругани в райкоме, и третий, и четвёртый игрок… А мы играем! Я — полузащитник, как овод, нападаю. Он столкнулся, поскользнулся. Я на него налетел — и отскочил, как мячик. Потому что Лукашенко же мчался вперёд, как вихрь. Глыба такая. Он: «А-а-а! Ты чего под ноги кидаешься?..» Но это всё хорошие эмоции, положительные. Лукашенко всегда был мощный. А если руководитель любит спорт, и люди к нему тянутся. У него в совхозе была футбольная команда, так к нему люди просились, потому что у него есть хобби, а у других нет».

Евгений Семенкевич, заместитель председателя райисполкома:

«Было лето 1980 года, и мы с Лукашенко оказались рядом в одном автобусе. Ехали играть за Шклов — как районная команда по футболу — в Оршу. Разговорились, познакомились. Оба играли форвардами — в нападении. Ту встречу мы выиграли. Играл он очень хорошо. Был эмоционален, когда кто-то не давал пас — и ругал, и отчитывал. Был отдан футболу — и всегда рвался, чтобы его команда победила. Сам отрабатывал матч и другим не давал отдыхать. Если кто-то хотел посачковать — не проходило. Забивал всегда и много. Его голов не считал, потому что, когда играешь, больше считаешь свои мячи и шайбы. Он был заметен в футболе. Заметный лидер. Не было матча, чтобы он уходил без 3-4 забитых голов. Мы играли на Бульваре, площадка небольшая, счёт там порой был и 15:12, и 7:2. По памяти знаю, что меньше трёх Лукашенко не забивал.

У Лукашенко в районной команде был номер 10-й или 11-й. Если я играл под 11-м, то у него был 10-й. Но номер на майке не играл роли, роль — в игре. Мы стремились атаковать, забивать — у нас был атакующий футбол. В шестёрке-семёрке сильнейших команд области мы были всегда».

Анатолий Зайцев, в прошлом заместитель главного врача районной больницы по поликлинической работе, сегодня окулист:

«Я футболом увлекался с детства, выступал за сборную института. И тут мы играли лет 15, на бульваре. Играл Лукашенко хорошо, красиво, не грубил. Резкий нападающий. Голы красивые забивал, в общем, отменно играл в футбол. Мы с ним и дружили. И каждое воскресенье парились в бане. Я веники приносил, приходил пораньше, готовил парилку: на градуснике до 150, камни аж белые — и мы паримся всей командой. А затем он пошел служить офицером в Уручье. Сам захотел. Послужил, вернулся — и опять футбол, опять баня, а зимой даже лунки пробивали».

Анатолий Лебедько, в прошлом председатель ОГП:

«Лукашенко — профессионал? Иногда и скамейку запасных ему приходилось полировать. Я бы сказал, что это был игрок на границе основы и запаса. Профессионалов среди нас не было. Лукашенко даже в те времена был не очень быстрым футболистом, любил дёрнуть мяч, а футбол — это же игра коллективная, а не стайерский бег. Часто избегал черновой работы, ему всегда хотелось быть бомбардиром, хотя способностей таких и не было. Если было какое-то столкновение, всё же это мужская игра, то Лукашенко после мог и отомстить. Мы все это знали, поэтому лишний раз не рисковали идти с ним в стык».

Тяжёлая травма

От травм, к сожалению, никто не застрахован. Лукашенко не исключение.

«Ещё в молодости глубокой я хорошо играл в футбол. Я бежал к правому краю и начинал подавать мяч на ворота, ну, как обычно, и упал на левое колено, — с грустью вспоминал Лукашенко. — На всей этой бешеной скорости я упал на левое колено, подвернул левую ногу и повредил мениск».

Но даже после этого Лукашенко неоднократно выходил на футбольное поле.

Пожалуй, самая памятная встреча прошла 15 октября 1996 года. Батька в присутствии 30 тысяч зрителей на стадионе «Динамо» сыграл в составе команды студентов против звёзд футбола.

«По ходу игры нам приходилось сталкиваться с телом главы государства, — признавались участники матча. — «А „броника“ на нём не было, он был „мягким“.

В последний раз Батька выходил на футбольное поле в качестве игрока в далёком 2002-м.

Хоккей вместо футбола

Лукашенко поменял футбольный мяч на клюшку и сделал хоккей главным видом спорта как для себя, так и для страны. Батька не только воплощал в жизнь мечту о превращении Беларуси в мировую хоккейную державу, но и сам встал на коньки. Но даже после этого футбол остался любимым видом спорта президента.

»Я уже давно говорил, что увлекаюсь хоккеем по несчастью, — признавался Лукашенко. — Я по профессии — футболист, я всю жизнь играл в футбол, но когда травмировался, то уже прыгать на этом даже мягком поле тяжело».

Но сегодня Батьке не до футбола. Александр Лукашенко принимает президента ИИХФ Рене Фазеля в Минске. Цель визита швейцарца — обсуждение проведения чемпионата мира по хоккею, который могут отобрать у Беларуси по известным причинам.

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Александр Лукашенко считает себя профессиональным футболистом. Но играть в деревне по молодости ≠ быть профессиональным футболистом.