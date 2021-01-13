«Ротор» подписал контракты с тремя игроками из «Астаны»

Три футболиста казахстанской "Астаны" перешли в волгоградский " Ротор ", сообщается на официальном сайте команды Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игроки прибыли в расположение команды в Москве, где "Ротор" проходит медосмотр после выхода из отпуска. Контракты с ними начинают действовать со среды.

Маевский, футболист сборной Белоруссии, выступал за "Астану" последние три года, Щёткин был игроком казахстанской команды с 2014 года, также как и Шомко. Щёткин и Шомко являются игроками сборной Казахстана.