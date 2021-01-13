​Брых стал лучшим футбольным судьей десятилетия

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших футбольных арбитров десятилетия.

Чтобы составить объективный рейтинг, IFFHS брала рейтинг каждого конкретного года и присваивала арбитрам баллы. Лучший арбитр года получал 20 баллов, второй лучший арбитр — 19 баллов, третий лучший арбитр — 17 баллов и так далее до двадцатого места.