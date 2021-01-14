Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар и защитник «Марселя» Альваро Гонсалес устроили перепалку в «Твиттере» после матча Суперкубка Франции. В матче за Суперкубок Франции «ПСЖ» встречался с «Марселем». Встреча прошла на стадионе «Феликс Болар» в Лансе и завершилась победой парижской команды со счётом 2:1.

После матча Неймар опубликовал свой фото, подписав «Король, не правда ли, Альваро?». Гонсалес ответил на это своим постом: «Мои родители всегда учили меня выносить мусор», — написал Альваро в «Твиттере», добавив фото, на котором запечатлено, как он во время матча схватил бразильца за голову.

Напомним, в концовке матча чемпионата Франции «ПСЖ» — «Марсель» (0:1), который состоялся в сентябре, команды устроили потасовку, в ходе которой Неймар получил красную карточку за то, что ударил Гонсалеса сзади по голове. Также удалены были ещё несколько футболистов. Утверждается, что в ходе матча Неймар назвал его китайским дерьмом. Гонсалес в свою очередь назвал бразильца обезьяной.