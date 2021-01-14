Билеты на Евро-2020 можно будет сдать до 26 января

Оргкомитет чемпионата Европы по футболу 2020 года, перенесенного на 2021 год, установил срок сдачи билетов до 26 января, сообщает пресс-служба Оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге.

Чемпионат Европы, сохранивший название ЕВРО-2020, пройдет в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля 2021 года. Арена на Крестовском острове примет три матча группы В, а также одну игру четвертьфинальной стадии.

"В связи с пандемией и переносом дат проведения турнира были внесены изменения в условия продажи билетов, порядок их возврата и политику конфиденциальности, на которые владельцы билетов согласились при покупке билетов. УЕФА предлагает ознакомиться с обновлениями и принять их в личном кабинете или вернуть билет, получив денежную компенсацию в полном объеме. Принять решение владелец билета может до 26 января 16:00 по московскому времени", — говорится в сообщении.

"Владельцы билетов обязаны соблюдать санитарные нормы и правила, принятые на стадионах ЕВРО, а также нормы, связанные со въездом в любую из стран-организаторов турнира; болельщики, планирующие посетить матчи в Санкт-Петербурге (включая граждан и жителей России), должны получить паспорт болельщика (FAN ID) для прохода на стадион (выданные до 1 октября паспорта недействительны, необходимо оформить новый); обновленная информация о билетах (в том числе возможных продажах) появится в марте", — отмечается в релизе.