Если вы думаете, что Эмму-Джейн Эвелин Бентон-Хьюз ввели в совет директоров «Вест Хэма» исключительно из-за тёплых отношений с совладельцем Дэвидом Салливаном (они давно живут в гражданском браке), то это не вся правда. Такая новость стала в том числе мощным пиар-ходом для клуба, у которого совсем недавно были финансовые трудности. Например, 2019 год лондонцы закончили с убытком почти в 30 млн фунтов. Теперь же количество гугловских запросов связки «Вест Хэм и порнозвезда» за пару дней пробили 2 миллиона, подобные ключевые слова вписывают и в специализированные сайты. Англичане точно знают, как одномоментно поднять интерес к клубу.

В последнее время результаты «Вест Хэма» не так плохи. Дэвид Мойес вывел команду на 10-е место, а это между «Челси» и «Арсеналом»! Болельщики уже не так рьяно критикуют руководство, с которым не так давно воевали из-за плохого управления. Удачный момент для резонанса.

55-летняя Ив Ворли (псевдоним Бентом-Хьюз во время карьеры) — бывшая модель. А в порно-индустрии оказалась в конце 90-х. Суперзвездой она там не стала, но записала в свою фильмотеку несколько картин: например «Медсёстры-лесбиянки», «Как возбудить домохозяек». Близкие актрисы утверждают, что в сфере видео для взрослых она оказалась из-за сложного финансового положения после расставания с мужем.

Как выяснится позже, участие в небольшом количестве фильмов подарило ей счастливый билет. А именно знакомство с Дэвидом Салливаном — 71-летним валлийцем, который стал миллионером уже в 25. Вместе с бизнес-партнёром Дэвидом Голдом они занимались эротическими журналами, потом расширились до сети секс-шопов. К концу 1970-х годов они контролировали половину британского рынка журналов, включая такие крупные издания, как Playbirds и Whitehouse, и 150 магазинов.

Дальше Салливан спродюсировал несколько порно-фильмов (для конца 70-х это был прорыв), а ещё через пять лет решил войти в спортивную индустрию. Сначала создал Sunday Sport, где эротики было примерно столько же, сколько и спорта. А потом Daily Sport.

В 1993-м Салливан и Голд впервые вошли в футбол, купив 80% акций «Бирмингема». 14-летний союз не привёл к большим успехам. У клуба не получалось конкурировать на уровне грандов, но удавалось быть финансово стабильными.

В январе 2010-го бизнес-партнёры осуществили мечту, купив контрольный пакет акций «Вест Хэма», за который, по их словам, болели с детства. Правда, в 2018-м Салливана обвинили в уклонении от уплаты налогов через клуб.

Но вернёмся к актуальному. Интересно, что вместе с Бентом-Хьюз в совет директоров был введён и сын Салливана Дэвид. The Times утверждает, что это также даст им возможность обойти ковидный протокол и беспрепятственно присутствовать на матчах в VIP-ложе.

Интересно, что Салливан в принципе любит доверять женщинам места в руководстве. Когда они с Голдом только купили «Бирмингем», то поставили рулить клубом 23-летнюю Каррен Брэйди, работавшую в медиаимперии бизнесмена. Дама не растерялась, нашла себе мужа из действующих футболистов, а позже перешла в «Вест Хэм» на роль вице-президента.