Дзюба сдал положительный тест на коронавирус 

Футболист Артем Дзюба сдал положительный тест на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает RT.

Вчера «Спорт-Экспресс» сообщил, что Дзюба сдал сомнительный тест на коронавирусную инфекцию и может не полететь на сбор «Зенита» в Объединенные Арабские Эмираты из-за строгости действующих там эпидемических ограничений. В тот же день «Матч ТВ» сообщил, что в среду все игроки и тренеры клуба сдали тесты на наличие COVID-19, тест Дзюбы оказался положительным, из-за чего он не полетит в Дубай.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре 2019 года. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 93,1 миллионов человек. В России число заболевших превысило 3,49 миллиона человек.