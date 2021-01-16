Спланированная и организованная поездка на футбольный матч является уважительной причиной для ухода сотрудника с рабочего места до окончания трудовой смены. Так посчитал Верховный суд РФ после изучения дела жителя Ейска, которого уволили за прогул из-за похода на футбольный матч.

Заявитель указал, что он ушел с работы пораньше по согласованию с руководством. Профсоюзная организация заранее купила билеты на игру в Ростове-на-Дону и заказала автобус, истец получил устное разрешение на предоставление ему четырехчасового отпуска без сохранения зарплаты, ему выдали бланк соответствующего заявления, который он заполнил и оставил на рабочем столе начальника. Тем не менее впоследствии он был уволен. Городской и краевой суды оставили это решение без изменения.

Однако Верховный суд РФ постановил, что если сотрудник предупредил руководителя и тем более согласился на недоплачиваемый отпуск, то засчитывать ему прогул не за что. При этом высшая инстанция отметила, что факт якобы грубого нарушения трудовой дисциплины обязан доказывать именно работодатель, а суды должны всесторонне и объективно подходить к трудовым спорам, а не приходить к абстрактным выводам.

ВС также напомнил, что в России запрещена трудовая дискриминация, в том числе наказание за активную профсоюзную деятельность сотрудника, сообщает РАПСИ.