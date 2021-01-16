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Севилья
Севилья
3 2
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико М
Атлетико М
×
Атлетик Б Атлетик Б
Гранада
Гранада
0 4
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3 из 6
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Байер
Байер
1 1
Вердер Вердер
Фрайбург
Фрайбург
5 0
Кёльн Кёльн
Унион
Унион
2 2
Вольфсбург Вольфсбург
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3 из 3
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Леванте
Леванте
2 1
Эйбар Эйбар
Кадис
Кадис
3 1
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Вальядолид
Вальядолид
0 1
Валенсия Валенсия
10 января

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Аугсбург
Аугсбург
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Арминия
1 0
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Эльче
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Хетафе Хетафе
Уэска
Уэска
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2 из 2
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Гранада
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Атлетико М
2 0
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3 из 3
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Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
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Вулверхэмптон
1 2
Эвертон Эвертон
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Бёрнли
0 1
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Астон Вилла
×
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Манчестер Сити
1 0
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Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
1 1
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Арсенал
Арсенал
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Посещение футбольного матча стало уважительной причиной для ухода с работы 

Sport24 и ещё 3 1 час назад
Спланированная и организованная поездка на футбольный матч является уважительной причиной для ухода сотрудника с рабочего места до окончания трудовой смены. Так посчитал Верховный суд РФ после изучения дела жителя Ейска, которого уволили за прогул из-за похода на футбольный матч.
Заявитель указал, что он ушел с работы пораньше по согласованию с руководством. Профсоюзная организация заранее купила билеты на игру в Ростове-на-Дону и заказала автобус, истец получил устное разрешение на предоставление ему четырехчасового отпуска без сохранения зарплаты, ему выдали бланк соответствующего заявления, который он заполнил и оставил на рабочем столе начальника. Тем не менее впоследствии он был уволен. Городской и краевой суды оставили это решение без изменения.
Однако Верховный суд РФ постановил, что если сотрудник предупредил руководителя и тем более согласился на недоплачиваемый отпуск, то засчитывать ему прогул не за что. При этом высшая инстанция отметила, что факт якобы грубого нарушения трудовой дисциплины обязан доказывать именно работодатель, а суды должны всесторонне и объективно подходить к трудовым спорам, а не приходить к абстрактным выводам.
ВС также напомнил, что в России запрещена трудовая дискриминация, в том числе наказание за активную профсоюзную деятельность сотрудника, сообщает РАПСИ.
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Комментарии 3
Футбол , РАПСИ
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