Уэйн Руни завершил карьеру футболиста 

Английский футболист, бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни принял решение завершить карьеру игрока. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу клуба «Дерби Каунти».
Руни утвержден главным тренером команды. С 35-летним специалистом заключено соглашение на 2,5 года, уточняет «Спорт-экспресс».
Руни возглавил тренерский штаб команды в ноябре 2020 года, когда Филлип Коку покинул пост главного тренера клуба, однако по-прежнему числится игроком команды. В нынешнем сезоне провел 11 матчей (1 гол), но на поле с ноября прошлого года не выходил, отмечает «Матч!».
Руни решил сохранить прежний тренерский штаб: в него входят Лиам Росеньор, Шей Гивен и Джастин Уокер.
Техническим директором команды останется бывший главный тренер сборной Англии Стив Макларен.