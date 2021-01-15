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Сельта
0 4
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Боруссия М
3 2
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Севилья
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Атлетико М
Атлетико М
×
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Гранада
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Шальке-04
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3 из 3
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Леванте
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Кадис
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Вальядолид
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Арминия
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Эльче
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Уэска
0 2
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Гранада
2 0
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Атлетико М
2 0
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Шеффилд Юнайтед
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Уэйн Руни завершил карьеру футболиста 

BFM.RU и ещё 6 1 час назад
Уэйн Руни завершил карьеру футболиста
Фото: Reuters
Английский футболист, бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни принял решение завершить карьеру игрока. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу клуба «Дерби Каунти».
Руни утвержден главным тренером команды. С 35-летним специалистом заключено соглашение на 2,5 года, уточняет «Спорт-экспресс».
Руни возглавил тренерский штаб команды в ноябре 2020 года, когда Филлип Коку покинул пост главного тренера клуба, однако по-прежнему числится игроком команды. В нынешнем сезоне провел 11 матчей (1 гол), но на поле с ноября прошлого года не выходил, отмечает «Матч!».
Руни решил сохранить прежний тренерский штаб: в него входят Лиам Росеньор, Шей Гивен и Джастин Уокер.
Техническим директором команды останется бывший главный тренер сборной Англии Стив Макларен.
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