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Бойцы UFC почтили память Диего Марадоны 

News.ru 1 час назад
Бойцы UFC почтили память Диего Марадоны
Фото: ТАСС
Бойцы UFC Сантьяго Понциниббио и его соперник из Китая Ли Цзинлян почтили память чемпиона мира по футболу Диего Марадоны на дуэли взглядов перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Так, 34-летний аргентинец вышел на битву взглядов со свёрнутым плакатом. Цзинлян помог его развернуть. Оба спортсмена растянули плакат с фотографией Марадоны и подписью «Навсегда».
Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет от сердечного приступа. С начала этого месяца он испытывал проблемы со здоровьем: 3 ноября спортсмена сразил инсульт, врачам пришлось сделать ему операцию на головном мозге, 11 ноября он был выписан из больницы и восстанавливался дома.
Адвокат Марадоны Матиас Морла раскритиковал действия медиков, которые должны были помочь спортсмену. По его словам, скорая помощь ехала больше 30 минут, что является «преступным идиотизмом». Он заявил, что не оставит это без внимания и будет добиваться расследования. Юрист рассказал, что Марадона за 12 часов до сердечного приступа находился без присмотра врачей, которые должны были следить за его состоянием.
Ранее NEWS.ru писал, что папа римский Франциск поделился мнением о легендарном футболисте Диего Марадоне.
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Футбол , ФРАНЦИСК , Диего Марадона , Матиас Морла
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