Бывший нападающий лондонского "Арсенала" и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением о новичке "Спартака" Йоррите Хендриксе.
Об этом сообщает "Матч ТВ".
По его словам, для российского чемпионата сумма трансфера в €500 тысяч является сливкой дешевой. Аршавин отметил, что приход Хендрикса поможет разгрузить чешского опорного полузащитника Алекса Крала от оборонительной работы, а Роман Зобнин станет чаще подключаться к атакам. Ранее сообщалось, что в очередном матче чемпионата Турции по футболу произошел забавный случай.