Экс-владелец «Спартака» назвал глупостью возвращение Промеса 

— Если это правда, то это большая глупость. Не понимаю, зачем нужны люди, которые свою миссию уже выполнили. Промес — уже немолодой игрок, да еще с проблемами в бытовой жизни", — цитирует Червиченко "Спорт-Экспресс".

По мнению экс-владельца красно-белых, "Аякс" ищет клуб, способный выплачивать футболисту высокую зарплату.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 22 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее в "Спартаке" сообщили о переговорах по поводу возвращения Промеса.