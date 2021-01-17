«Тоттенхэм» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ 

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В рамках 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед».

Матч, проходивший на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде, завершился победой гостей со счётом 3:1.

«Тоттенхэм» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея 33 очка. У «Шеффилд Юнайтед» пять очков и последнее место.