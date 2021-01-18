Тренер «Ливерпуля» объяснил ничью против «Манчестер Юнайтед»

"Мы играли в футбол, старались сделать это. Мы заставляли сидеть их в своей штрафной. Худшее, с чем можно столкнуться в футболе: ты играешь против команды с футболистами мирового класса, а они всем составом обороняются. Это действительно сложно, большой вызов", — сказал немецкий специалист.