Тренер «Ливерпуля» объяснил ничью против «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал ничью в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает "Би-би-си". По его мнению, топ-клубы в очных противостояниях должны стремиться играть в атакующий футбол, а не отсиживаться в обороне.
"Мы играли в футбол, старались сделать это. Мы заставляли сидеть их в своей штрафной. Худшее, с чем можно столкнуться в футболе: ты играешь против команды с футболистами мирового класса, а они всем составом обороняются. Это действительно сложно, большой вызов", — сказал немецкий специалист.
Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" разгромил "Кристал Пэлас" и вышел на второе место в АПЛ.