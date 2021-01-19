33-летний футболист порассуждал о пользе и вреде вакцинации от коронавируса. В ходе беседы Тарасов проговорился, отметив, что сам он не против прививки, а вот его жена — очень даже.
Поклонники уже не первую неделю обсуждают вероятную третью беременность Анастасии Костенко. Внимательные подписчики досконально изучили снимки жены футболиста и заметили, что она слегка набрала в весе. Однако ни Дмитрий, ни Анастасия никак не отреагировали на бурные обсуждения, полагая, что на этом страсти угаснут. Но этого не случилось, и в одном из недавних интервью Тарасов все же намекнул на ожидаемое пополнение в семье. «Мы говориили о вакцинации с женой. Она, вроде бы, негативно относится, потому что непонятно, как она влияет на беременную женщину. Я спокоен, я доверяю. Если скажут, то я скорее „за“. Есть нюансы, жену я тоже понимаю, надо все узнавать. Если ее переубедить, то она тоже будет готова», — признался Дмитрий.
Напомним, что Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко узаконили свои отношения в 2018 году и спустя несколько месяцев после свадьбы родилась их первая дочь Милана. В 2020 году супруги стали дважды родителями — на свет появилась Ева. Для футболиста брак с Костенко стал третьим. Ранее он был женат на Оксане Пономаренко и Ольге Бузовой. У него есть дочь Ангелина, рожденная в первом браке.