«Интер» сменит название и логотип

Итальянский футбольный клуб "Интер" планирует изменить название и логотип. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport

В настоящее время полное название клуба — футбольный клуб "Интернационале", Милан. Планируется, что оно будет официально сокращено до более узнаваемого за пределами Италии "Интер", Милан. Новый логотип клуба будет представлять собой стилизованный минималистичный бренд, который позволит "Интеру" отойти от образа футбольной команды и приблизиться к образу глобальной медиакомпании. В кампании по продвижению стиля примут участие некоторые известные болельщики клуба.

Текущие название и логотип были разработаны основателями "Интера" в 1908 году.

Кроме того, источник сообщает, что клуб намерен сменить домашнюю арену. В настоящее время команда делит стадион "Сан-Сиро" с "Миланом".

"Интер" занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 40 очков после 18 игр. Свой следующий матч команда проведет 23 января на выезде против "Удинезе".