«Реал» согласовал контракт с Алабой

По информации источника, 28-летний защитник уже прошел медобследование и подписал с командой из Мадрида четырехлетний контракт с зарплатой €11 млн в год. Срок соглашения австрийца с "Баварией" истекает 30 июня, что позволило "Реалу" вести переговоры с футболистом в январе. Алаба присоединится к испанской команде после окончания действия контракта с клубом из Мюнхена.

В нынешнем сезоне Алаба провел 22 матча за "Баварию", в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.