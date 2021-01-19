Избитый футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым водитель Виталий Соловчук увеличил исковые требования после избиения. Вместо 42 тыс. рублей он хочет получить на 80 тыс. больше, а именно — 120 тыс. рублей. Об этом рассказал адвокат Вячеслав Барик.
«Сегодня судом было принято уточнение искового заявления, в масштабах иска оно не очень значительное — вместо 42 тысяч рублей компенсации потраченных на лечение средств истцом затребована сумма в 120 тысяч. Были представлены обосновывающие документы о том, что эти средства пошли на дополнительные процедуры для подготовки к операции на носу, а также на саму ринопластику», — цитируют Барика «РИА Новости».
Савеловский суд Москвы во вторник провел первое заседание по иску водителя Виталия Соловчука. Следующее заседание назначено на 9 февраля.
Соловчук — личный водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В октябре 2018 года он пострадал в ходе драки с участием Мамаева, форварда «Спартака» Александра Кокорина, его брата Кирилла и их общего друга Александра Протасовицкого.