«Сегодня судом было принято уточнение искового заявления, в масштабах иска оно не очень значительное — вместо 42 тысяч рублей компенсации потраченных на лечение средств истцом затребована сумма в 120 тысяч. Были представлены обосновывающие документы о том, что эти средства пошли на дополнительные процедуры для подготовки к операции на носу, а также на саму ринопластику», — цитируют Барика «РИА Новости».