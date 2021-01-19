Геркус отказался участвовать в выборах президента ФНЛ

"Несмотря на то что я принял решение в этих обстоятельствах не участвовать в выборах, тем не менее убежден, что идеология и идеи, которые я закладывал в свою программу, могут быть использованы для общего блага. Одно другого совершенно не исключает. Таким образом, выборы, пусть и с понятным финалом, сыграют свою основную роль и станут точкой обсуждения насущных проблем нашего футбола", — добавил бывший гендиректор "Локомотива".