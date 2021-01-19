Боярский поддержал заболевшего коронавирусом Дзюбу 

— Оба футболиста достаточно молодые парни и, я уверен, они справятся с этой болезнью. Если уж говорить про Дзюбу, то он во всех случаях победитель — победит и этот недуг. Что касается его поведенческих инициатив, то это его личные дела. Я в них не лезу и другим не советую. Желаю как можно скорее им поправиться. С нетерпением уже ждем февраля, чтобы оценить спортивную форму ребят, но, я думаю, что этот вирус ни на Дзюбу, ни на Лунева в спортивном плане не повлияет.

Болеют все, не только спортсмены. Сейчас мы понемногу начали с этим справляться. Выздоровевших людей гораздо больше, чем заболевших на сегодняшний момент. Я уже сделал прививку и себе, и сыну. Так что, как только появится возможность прийти на стадион — я буду сидеть в первых рядах.

Ранее стало известно, что Дзюба и Лунев не полетели на сборы «Зенита» в ОАЭ из-за коронавируса и остались в Петербурге.