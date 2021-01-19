«Барселона» намерена подать апелляцию на дисквалификацию Месси

«Барселона» рассчитывает опротестовать дисквалификацию нападающего Лионеля Месси . Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Месси был удален на 121-й минуте финального матча Суперкубка Испании против «Атлетика» (2:3). Аргентинец ударил форварда Асьера Вильялибре по затылку, и арбитр показал ему прямую красную карточку.

Лионель был дисквалифицирован на два матча. Если апелляция «Барселоны» будет отклонена, футболист пропустит игру 1/16 финала Кубка Испании против «Корнельи» и матч 20-го тура Ла Лиги с «Эльче».