Бывший футболист «Ливерпуля» назвал Моуриньо диктатором 

— Для Дели Алли не попасть в заявку из-за Фернандеша — оскорбление. Вы можете сказать, что Алли недостаточно хорошо играл, ленился на тренировках, но если вы думаете, что один из лучших игроков в истории «Тоттенхэма» заслужил такое унижение, то вам стоит поменять свое мнение. Это непростительно для Жозе.